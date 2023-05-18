Неста: «С Зеедорфом мы отчаянно ругались, но сейчас он доверяет мне своего сына»

Экс-защитник «Милана», а также римского «Лацио» и сборной Италии, Алессандро Неста, поведал о том, что в ходе своей карьеры очень часто конфликтовал в «Милане» с Кларенсом Зеедорфом. Однако со временем их отношения превратились в крепкую дружбу.

- Зеедорф - это человек, с которым я конфликтовал и ругался больше всего. Я говорил «А», он говорил «Нет, Б». Но сейчас мы друзья, он даже оставил своего сына у меня дома на три дня. Мы как братья с ним. Просто на поле есть много напряжения, иные слова вылетают изо рта невольно, - цитирует Алессандро Несту pianetamilan.it.

Неста выступал за «Милан» с 2002 по 2012 год.