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Чемпионат Италии. Серия А

Неста: «Для меня лучший - Роналдо, а не Роналду или Месси»

18 Мая 2023 • 17:55 Комментировать

Бывший защитник «Милана» и сборной Италии Алессандро Неста пояснил, почему считает бразильца Роналдо лучшим игроком, против которого ему довелось сыграть, хотя он в своей карьере успел выйти на поле и против Месси с Роналду.

- Для меня Месси и Роналду - не лучшие. Я сыграл против них, хотя мне было 38 лет, а когда мне было 22, мы встречались в Париже в финале Кубка УЕФА и я ничего не мог поделать с Роналдо. Я сидел в перерыве и думал, как его остановить, но не понимал, потому что он был лучшим игроком в мире и моих способностей не хватало. Невероятный, сильный игрок. С другими можно играть, против него было невозможно, - вспоминает Неста, слова которого цитирует pianetamilan.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Роналдо Алессандро Неста
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