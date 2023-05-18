Неста: «В «Милане» начали делать вещи правильно»

Бывший игрок «Милана» Алессандро Неста считает основной причиной возрождения команды работу ее директора Паоло Мальдини, о котором он отзывается очень и очень лестно.

- В «Милане» начали снова правильно делать вещи. Наконец-то появились серьезные люди, про Паоло Мальдини я так говорю не потому что он мой друг, а потому что он нужный человек. Мы всегда очень уважали его, он считался непререкаемым авторитетом, чемпионом. Он знает футбол изнутри, он скромен, интеллигентен, он нашел нужного тренера «Милана» и пришли результаты, - цитирует слова Алессандро Несты pianetamilan.it.