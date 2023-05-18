Неста рассказал о главных триумфах в карьере

Бывший защитник римского «Лацио», «Милана» и сборной Италии, Алессандро Неста, рассказал о своих главных триумфах в карьере. По его словам, венцом карьеры он считает победу в чемпионате мира в 2006 году, ходя из-за травмы он пропустил все самые важные игры прошедшего в Германии турнира.

- Чемпионат мира в 2006, хотя я выбыл из строя уже в третьей игре. Также Лига чемпионов в 2003, когда мы обыграли «Ювентус» в финале. И, конечно же, Скудетто с командой моего сердца, «Лацио». Об этом мечтали мои близкие. Это мои главные победы, - цитирует слова Алессандро Несты pianetamilan.it.