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Чемпионат Италии. Серия А

«Уважать итальянский футбол» - Эвра призвал итальянцев болеть за «Интер»

18 Мая 2023 • 17:16 Комментировать (1)

Миланский «Интер» прорвался в финал Лиги чемпионов, где сразится с «Манчестер Сити». Бывший футболист туринского «Ювентуса» Патрис Эвра призвал всех итальянцев болеть именно за «Интер», хотя, надо признать, поклонникам «Ювентуса» такой призыв вряд ли покажется уместным. Впрочем, Эвра тоже можно понять - он ведь играл и за «Манчестер Юнайтед», и ему не очень хочется видеть победу «Манчестер Сити»!

- Как бывший футболист «Ювентуса», хочу, чтобы все итальянцы поддержали итальянский клуб, то есть «Интер». Он сейчас представляет Италию, как раньше «Ювентус». Люди должны уважать итальянский футбол, - цитирует слова Эвра итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Патрис Эвра
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Комментарии (1)
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NOBODY
18 Мая 2023 в 17:39
молодец Эвра, думаю, все или большинство мадридистов будет также поддерживать великий клуб ИНТЕР, а не помойку
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