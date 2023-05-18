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Чемпионат Италии. Серия А

В «Вероне» ответили, когда примут решение по выкупу Гайча у ЦСКА

18 Мая 2023 • 14:20 Комментировать

Футбольный функционер Франческо Маррокку, который занимает пост спортивного директора «Вероны», высказался насчет возможного выкупа нападающего Адольфо Гайча у московского ЦСКА.

«Говорить о выкупе Адольфо еще рано. Решение будет принято не раньше окончания чемпионата», - передает слова представителя клуба «Спорт-Экспресс».

Гайч выступает за «Верону» на правах аренды. В нынешнем сезоне чемпионата Италии 24-летний нападающий провел 13 поединков, в которых отметился одним забитым мячом.

За три тура до завершения сезона «Верона» занимает 18-е место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Верона Адольфо Гайч
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