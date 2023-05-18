В «Вероне» ответили, когда примут решение по выкупу Гайча у ЦСКА

Футбольный функционер Франческо Маррокку, который занимает пост спортивного директора «Вероны», высказался насчет возможного выкупа нападающего Адольфо Гайча у московского ЦСКА.
«Говорить о выкупе Адольфо еще рано. Решение будет принято не раньше окончания чемпионата», - передает слова представителя клуба «Спорт-Экспресс».
Гайч выступает за «Верону» на правах аренды. В нынешнем сезоне чемпионата Италии 24-летний нападающий провел 13 поединков, в которых отметился одним забитым мячом.
За три тура до завершения сезона «Верона» занимает 18-е место в турнирной таблице.
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