В «Вероне» ответили, когда примут решение по выкупу Гайча у ЦСКА

Футбольный функционер Франческо Маррокку, который занимает пост спортивного директора «Вероны», высказался насчет возможного выкупа нападающего Адольфо Гайча у московского ЦСКА.

«Говорить о выкупе Адольфо еще рано. Решение будет принято не раньше окончания чемпионата», - передает слова представителя клуба «Спорт-Экспресс».

Гайч выступает за «Верону» на правах аренды. В нынешнем сезоне чемпионата Италии 24-летний нападающий провел 13 поединков, в которых отметился одним забитым мячом.

За три тура до завершения сезона «Верона» занимает 18-е место в турнирной таблице.