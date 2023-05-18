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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» продлит контракт с Индзаги

18 Мая 2023 • 14:13 Комментировать (1)

В миланском «Интере» довольны работой главного тренера команды Симоне Индзаги. Согласно сообщениям журналиста Николо Скиры, «нерадзурри» предложат 47-летнему специалисту новое трудовое соглашение.

Новый контракт между сторонами будет рассчитан до середины 2025 года. Срок действующего соглашения истекает по окончании сезона-2023/2024.

Под руководством Индзаги «Интер» вышел в финал Лиги чемпионов, где поборется за трофей с английским «Манчестер Сити». Поединок состоится 10 июня в Стамбуле.

После 35 туров Серии А миланский клуб занимает третье место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги
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Комментарии (1)
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Ронни
18 Мая 2023 в 14:38
Рановато они продлили контракт, честно говоря
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