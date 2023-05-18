«Рома» нацелилась на форварда из чемпионата Австрии

20-летний нападающий Эмануэль Эмега, правами на которого владеет австрийский «Штурм», попал в сферу интересов двух клубов. Согласно сведениям инсайдера Фабрицио Романо, оформить трансфер футболиста хотят «Рома» и «Зальцбург». Сделка может быть оформлена в летнее межсезонье.

В нынешней кампании нападающий поучаствовал в 35 поединках за «Штурм», в которых отметился десятью забитыми мячами и пятью результатвными передачами. Трудовой договор Эмеги с нынешним клубом рассчитан до середины 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро.