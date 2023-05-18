Моуринью высказался о «ПСЖ»

Португальский специалист Жозе Моуринью, занимающий пост главного тренера «Ромы», прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «ПСЖ».

«Не хочу сейчас обсуждать это. У нас впереди важная игра, все мысли только о ней. Не думаю даже о возможном финале, а о будущем так тем более», - передает слова Моуринью Record.

Моуринью занимает пост главного тренера римского клуба с лета 2021 года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца сезона-2023/2024.

Сегодня, 18 мая, «Рома» проведет ответный матч против леверкузенского «Байера» в полуфинале Лиги Европы. В первой игре римляне победили со счетом 1:0.