Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» нашёл усиление в Испании

18 Мая 2023 • 09:53 Комментировать

Японский полузащитник Такефуса Кубо, права на которого принадлежат «Реал Сосьедаду», может сменить испанский чемпионат на итальянский. По сообщениям журналиста Николо Скиры, заинтересованность в трансфере 21-летнего азиата проявляет «Наполи».

Руководство неаполитанского клуба хочет подписать Кубо в летнее трансферное окно. Помимо «Наполи», у Такефусы есть варианты продолжения карьеры в Англии и Испании.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 40 поединках за «Реал Сосьедад», записав на свой счет восемь забитых мячей и восемь результативных передач. Его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Наполи Такефуса Кубо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Мая
11:03 · Италия. Серия А
Моуринью высказался о «ПСЖ»
09:53 · Италия. Серия А
«Наполи» нашёл усиление в Испании
05:29 · Италия. Серия А
Анри: «Тифози просто сожрут «Милан» если он не попадёт в Лигу чемпионов» 1
04:17 · Италия. Серия А
Капелло раскритиковал Браима Диаса
02:24 · Италия. Серия А
Итальянский журналист ждёт продления контракта с Леау в понедельник и сообщил финансовые детали
17 Мая
23:59 · Италия. Серия А
Ориги ищет новое рабочее место в Турции
23:41 · Италия. Серия А
​«Милан» собирается сдать в аренду де Кетеларе
23:23 · Италия. Серия А
Завтра станет известно, если Мхитарян сыграет в финале Лиги чемпионов
23:10 · Италия. Серия А
Бывший защитник «Интера»: «Милану» потребуются годы, чтобы забыть это поражение»
22:53 · Италия. Серия А
Шкриньяр может сыграть в Стамбуле в финале Лиги чемпионов 4
21:38 · Италия. Серия А
Пиоли получил «Золотого Тапира»
21:05 · Италия. Серия А
Бастони готов продлить контракт с «Интером»
20:48 · Италия. Серия А
Капитан «Лечче» получил травму
20:46 · Италия. Серия А
«ПСЖ» не рассматривает Моуринью – названа одна из причин 1
20:37 · Италия. Серия А
Все игры 36 тура Серии А стартуют с минуты молчания
Все новости
Рекомендуем