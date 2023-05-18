«Наполи» нашёл усиление в Испании

Японский полузащитник Такефуса Кубо, права на которого принадлежат «Реал Сосьедаду», может сменить испанский чемпионат на итальянский. По сообщениям журналиста Николо Скиры, заинтересованность в трансфере 21-летнего азиата проявляет «Наполи».

Руководство неаполитанского клуба хочет подписать Кубо в летнее трансферное окно. Помимо «Наполи», у Такефусы есть варианты продолжения карьеры в Англии и Испании.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 40 поединках за «Реал Сосьедад», записав на свой счет восемь забитых мячей и восемь результативных передач. Его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.