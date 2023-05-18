Анри: «Тифози просто сожрут «Милан» если он не попадёт в Лигу чемпионов»

Бывший французский нападающий Тьерри Анри не позавидует руководству «Милана», если клубу не удастся попасть в Лигу чемпионов на следующий год. После проигрыша «Интеру» в полуфинале нынешней ЛЧ «Милан» внезапно угодил в критическую ситуацию - в чемпионате он идет лишь на пятом месте. Анри считает, что тифози не простят неудачу.

- Если «Милан» не попадет в Лигу чемпионов, то болельщики устроят настоящий ад. Их терпение на исходе, - цитирует слова Анри pianetamilan.it.

До конца итальянского чемпионата остаются еще три этапа, в следующем туре «Милан» примет дома генуэзскую «Сампдорию».