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Чемпионат Италии. Серия А

Итальянский журналист ждёт продления контракта с Леау в понедельник и сообщил финансовые детали

18 Мая 2023 • 02:24 Комментировать

Продолжается сага о продлении контракта португальского нападающего Рафаэла Леау с «Миланом», на сей раз речь идет о том, что уже в понедельник соглашение будет продлено. Об этом сообщает итальянский журналист Мануэле Байоккини, который привел и некоторые детали будущего соглашения.

Контракт будет продлен на пять лет, зарплата составит пять миллионов евро ежегодно плюс бонусы. Сумма отступных составит 175 миллионов евро. Посмотрим, подтвердится ли эта информация в понедельник.

Напомним, что Леау выступает за итальянский клуб с 2019 года, ранее он защищал цвета португальского «Спортинга» и французского «Лилля». 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Рафаэл Леау
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