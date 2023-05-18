Итальянский журналист ждёт продления контракта с Леау в понедельник и сообщил финансовые детали

Продолжается сага о продлении контракта португальского нападающего Рафаэла Леау с «Миланом», на сей раз речь идет о том, что уже в понедельник соглашение будет продлено. Об этом сообщает итальянский журналист Мануэле Байоккини, который привел и некоторые детали будущего соглашения.

Контракт будет продлен на пять лет, зарплата составит пять миллионов евро ежегодно плюс бонусы. Сумма отступных составит 175 миллионов евро. Посмотрим, подтвердится ли эта информация в понедельник.

Напомним, что Леау выступает за итальянский клуб с 2019 года, ранее он защищал цвета португальского «Спортинга» и французского «Лилля».