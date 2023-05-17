Ориги ищет новое рабочее место в Турции

Судя по всему, нет будущего у Дивока Ориги в «Милане», бельгийский нападающий перешел в «Милан» в прошлом году, но откровенно не заиграл в итальянском клубе - не создавал обострения, не демонстрировал индивидуальные способности и не выручал команду, выходя на замену, что у него так здорово получалось в «Ливерпуле».

Как результат, сейчас руководство «Милана» дало понять, что не рассчитывает на него впредь, а посему Ориги приступил к поискам нового рабочего места.

Как уточняет calciomercato.it, агенты Ориги уже ведут какие-то переговоры в Турции, которая нередко становится направлением для бывших звезд, в том числе из Серии А - как, например, Мауро Икарди или Марек Гамшик.