​«Милан» собирается сдать в аренду де Кетеларе

Итальянский «Милан» не готов расстаться с главным приобретением минувшего лета, обернувшегося большой неудачей - бельгийским игроком Шарлем де Кетеларе. В последних играх он уже не появляется на поле, однако продавать его «Милан» не собирается, понимая, что пока что денег за него особо никто не даст.

Сейчас руководство «Милана» пришло к мысли сдать бельгийца на сезон в аренду - ему уже сообщили о таком плане. Есть и кандидат - услугами де Кетеларе интересуется своего рода фарм-клуб «Милана», «Монца». Детали возможной сделки станут известны в ближайшие недели, сообщает calciomercato.it.