Завтра станет известно, если Мхитарян сыграет в финале Лиги чемпионов

Миланский «Интер» проиграл в финале Лиги чемпионов, клуб обыграл земляков из «Милана», но победа «змей» была омрачена травмой Генриха Мхитаряна - автора одного из двух голов в первом матче. Мхитарян покинул поле досрочно, первое обследование выявило у него мышечную травму и наверняка можн сказать, что он пропустит воскресный матч против «Наполи».

Но для Симоне Индзаги гораздо более важно, чтобы армянский игрок выздоровел до финальной игры Лиги чемпионов десятого июня. Это, как сообщает итальянское издание La Gazzetta Dello Sport, станет известно завтра, в четверг, после детального обследования.