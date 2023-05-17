Шкриньяр может сыграть в Стамбуле в финале Лиги чемпионов

Словацкий защитник Милан Шкриньяр собрался покинуть «Интер», он переходит в «ПСЖ», вдобавок, получил травму и пропускает последнюю часть сезона. Однако он, сезон, неожиданно продлился - команда вышла в финал Лиги чемпионов, и состоится он почти через четыре недели - десятого июня. Как сообщает итальянское издание La Gazzetta Dello Sport, во вторник вечером Шкриньяр присутствовал на стадионе, а после успеха «Интера» зашел в раздевалку футболистов и поздравил их с выходом в финал Лиги чемпионов. Издание предполагает, что Шкриньяр успеет выздороветь до финала Лиги чемпионов, и, возможно, захочет попрощаться с командой таким образом, оказав ей помощь в важнейшем матче сезона.