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Чемпионат Италии. Серия А

Шкриньяр может сыграть в Стамбуле в финале Лиги чемпионов

17 Мая 2023 • 22:53 Комментировать
Реал Мадрид / Манчестер Сити
...
Интер Милан
10.06 22:00

Словацкий защитник Милан Шкриньяр собрался покинуть «Интер», он переходит в «ПСЖ», вдобавок, получил травму и пропускает последнюю часть сезона. Однако он, сезон, неожиданно продлился - команда вышла в финал Лиги чемпионов, и состоится он почти через четыре недели - десятого июня. Как сообщает итальянское издание La Gazzetta Dello Sport, во вторник вечером Шкриньяр присутствовал на стадионе, а после успеха «Интера» зашел в раздевалку футболистов и поздравил их с выходом в финал Лиги чемпионов. Издание предполагает, что Шкриньяр успеет выздороветь до финала Лиги чемпионов, и, возможно, захочет попрощаться с командой таким образом, оказав ей помощь в важнейшем матче сезона.  

 

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Интер Милан Милан Шкриньяр
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РЕАЛ МАДРИД / МАНЧЕСТЕР СИТИ ИНТЕР МИЛАН
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