Пиоли получил «Золотого Тапира»

«Милан» вылетел из Лиги чемпионов, и сегодня журналисты итальянского телеканала Canale 5, известные своей традиционной шутливой премией «Золотой Тапир» (на всякий случай - не путать с Honda Civic Тайп-Р, это, как говорится, «другое»), разыскали наставника «Милана» и вручили его ему.

Шутливый приз можно рассматривать как анти-Оскар, а можно и как утешительный приз при большом «обломе» - точного смысла его нет, и в Италии к нему относятся, в общем-то, добродушно - даже если обижаются, показывать этого не принято. Вот и Пиоли не стал:

- Что ж, наш единственный трофей в этом сезоне. Чем выше поднимаешься, тем больнее падать, - философски пошутил Пиоли, принимая приз.