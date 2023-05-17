Бастони готов продлить контракт с «Интером»

Последние успехи миланского «Интера» убедили Алессандро Бастони в том, что он выступает в достойной его таланта команде, а значит, есть и резон продлить с ней контракт. Как сообщает пресс-служба «Интера», игрок дал свое согласие на продление соглашения вплоть до 2027, а то и до 2028 года (в качестве опциона).

Как уточняет итальянское издание La Gazzetta Dello Sport, игрок будет получать по 5,5 миллиона евро за каждый сезон в «Интере». Сам он изначально запрашивал чуть больше - шесть с половиной миллионов, но, видимо, умерил свои аппетиты.

Нынешний контракт Бастони с «Интером» рассчитан до 2024 года.