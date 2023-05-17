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Чемпионат Италии. Серия А

Капитан «Лечче» получил травму

17 Мая 2023 • 20:48 Комментировать
Лечче
...
Специя
21.05 13:30

Капитан «Лечче», датский полузащитник Мортен Юльманн, выбыл из строя. Он получил травму в последней тренировке клуба. Как водится, сказать сразу сроки восстановления в клубе затруднились, пообещав сообщить об этом дополнительно. Но практически наверняка можно сказать, что ему не удастся принять участие в важной игре против прямого конкурента «Специи» в ближайшее воскресенье.

Футболист, которому двадцать три года, выступает за «Лечче» с 2021 года. Ранее он успел поиграть за австрийский клуб «Адмира-Ваккер», а также привлекался в юношеские и молодежные сборные Дании. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лечче Мортен Юльманн
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