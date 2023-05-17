Капитан «Лечче» получил травму

Капитан «Лечче», датский полузащитник Мортен Юльманн, выбыл из строя. Он получил травму в последней тренировке клуба. Как водится, сказать сразу сроки восстановления в клубе затруднились, пообещав сообщить об этом дополнительно. Но практически наверняка можно сказать, что ему не удастся принять участие в важной игре против прямого конкурента «Специи» в ближайшее воскресенье.

Футболист, которому двадцать три года, выступает за «Лечче» с 2021 года. Ранее он успел поиграть за австрийский клуб «Адмира-Ваккер», а также привлекался в юношеские и молодежные сборные Дании.