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Чемпионат Италии. Серия А

«ПСЖ» не рассматривает Моуринью – названа одна из причин

17 Мая 2023 • 20:46 Комментировать

Поговаривают, что летом «ПСЖ» может сменить главного тренера. Пресса связывает французский гранд с Жозе Моуринью, который сейчас работает в «Роме». Впрочем, никаких контактов между португальским тренером и парижским клубом не было.

Одной из причин, по которой «ПСЖ» не рассматривает Моуринью прямо сейчас, как ни странно, являются хорошие отношения тренера с Луишем Кампушем. Португальцы не хотят подвергать испытанию свои отличные дружеские отношения. Пока Кампуш работает футбольным советником в «ПСЖ», приход Моуринью на тренерский мостик маловероятен. Об этом на своих страницах пишет Le Parisien. 

Ранее Моуринью комментировал слухи о переговорах с «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью ПСЖ Луиш Кампуш
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