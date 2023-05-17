«ПСЖ» не рассматривает Моуринью – названа одна из причин

Поговаривают, что летом «ПСЖ» может сменить главного тренера. Пресса связывает французский гранд с Жозе Моуринью, который сейчас работает в «Роме». Впрочем, никаких контактов между португальским тренером и парижским клубом не было.

Одной из причин, по которой «ПСЖ» не рассматривает Моуринью прямо сейчас, как ни странно, являются хорошие отношения тренера с Луишем Кампушем. Португальцы не хотят подвергать испытанию свои отличные дружеские отношения. Пока Кампуш работает футбольным советником в «ПСЖ», приход Моуринью на тренерский мостик маловероятен. Об этом на своих страницах пишет Le Parisien.

Ранее Моуринью комментировал слухи о переговорах с «ПСЖ».