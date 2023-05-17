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Чемпионат Италии. Серия А

Все игры 36 тура Серии А стартуют с минуты молчания

17 Мая 2023 • 20:37 Комментировать
Кремонезе
...
Болонья
1 2.90 X 3.45 2 2.40
20.05 16:00

Все матчи грядущего 36 тура чемпионата Италии начнутся с минуты молчания в память о погибших в результате наводнений в стране, об этом сообщает Sportal.

Стихийные бедствия, напомним, затронули провинцию Эмилия-Романья, что на севере Италии. Это одна из самых больших административных областей страны, её столицей является город Болонья, а общее число жителей - почти 4,5 млн человек. На данный момент жертвами стихии стали уже девять жителей страны.

Отметим, из-за сильных наводнений и аномальных дождей решено было отменить даже Гран-При Италии в «Формуле-1». Оно должно было пройти в грядущий уик-энд, однако организаторы не смогли быть уверенными в безопасности участников и зрителей события.

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