Щесны: «Поначалу хотел быть нападающим»

Польский голкипер Войцех Щесны рассказал клубной пресс-службе о том, как решил стать игроком - по его словам, сперва он хотел быть нападающим, но у него не очень хорошо получалось.

- Мне нравилось играть в нападении, но я должен признать - получалось у меня не очень. Но я нашел себя в воротах, отчасти из-за моего роста. После первых удачных матчей на этой роли я так и остался вратарем, и сам расхотел играть в атаке, - цитирует слова Войцеха Щесны итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что до туринского «Ювентуса» польский вратарь выступал в составе столичной «Ромы».