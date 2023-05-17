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Чемпионат Италии. Серия А

Щесны: «Поначалу хотел быть нападающим»

17 Мая 2023 • 20:22 Комментировать

Польский голкипер Войцех Щесны рассказал клубной пресс-службе о том, как решил стать игроком - по его словам, сперва он хотел быть нападающим, но у него не очень хорошо получалось.

- Мне нравилось играть в нападении, но я должен признать - получалось у меня не очень. Но я нашел себя в воротах, отчасти из-за моего роста. После первых удачных матчей на этой роли я так и остался вратарем, и сам расхотел играть в атаке, - цитирует слова Войцеха Щесны итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что до туринского «Ювентуса» польский вратарь выступал в составе столичной «Ромы». 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Войцех Щесны
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