Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Лаутаро Мартинес установил свой рекорд по количеству голов за сезон

17 Мая 2023 • 13:47 Комментировать

Аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес забил единственный гол в матче своего «Интера» с «Миланом», это случилось в середине второй половины игры, приговорив «Милан» к поражению.

Как выяснилось, это был двадцать пятый гол Лаутаро в нынешнем сезоне с учетом всех турниров, что стало его личным рекордом - ранее он еще не забивал столько голов за миланский «Интер». Среди игроков, выступающих в итальянском чемпионате, больше забил только Виктор Осимхен из «Наполи» - двадцать восемь голов в общей сложности у нигерийского форварда.

Напомним, что Лаутаро Мартинес выступает за «Интер» с 2018 года.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лаутаро Мартинес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Мая
15:12 · Россия. Премьер-лига
Мирзоян: «Сперцяну нужно себя зарекомендовать, чтобы приблизиться к уровню Мхитаряна»
15:04 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» положила глаз на Влаховича
14:59 · Англия. Премьер-лига
Клопп попросил руководство «Ливерпуля» подписать Бареллу
13:47 · Италия. Серия А
Лаутаро Мартинес установил свой рекорд по количеству голов за сезон
13:35 · Англия. Премьер-лига
«Челси» проявил интерес к Кварацхелии и Лоботке
13:03 · Италия. Серия А
Мальдини поставил «8» сезону «Милана»
12:51 · Италия. Серия А
«Чао» - с Пиоли распрощаются, если «Милан» не возьмёт четвёртое место в Серии А
12:41 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» и «Ливерпуль» нашли усиление в Серии А
12:38 · Италия. Серия А
«Милан» впервые в истории не смог забить «Интеру» в четырёх матчах кряду
12:35 · Англия. Премьер-лига
Пиоли: «Лигу чемпионов, скорее всего, выиграет победитель пары «Манчестер Сити» – «Реал» 5
12:16 · Англия. Премьер-лига
Дармиан: «Хочу поблагодарить «Манчестер Юнайтед», без этого клуба я бы не стал тем, кем являюсь»
12:03 · Германия. Бундеслига
«Рома» предложила Н'Дика контракт до 2027 года
11:38 · Англия. Премьер-лига
Ким Мин Джэ будет зарабатывать в «Манчестер Юнайтед» 9 миллионов евро в год
11:28 · Италия. Серия А
Мората: «Думаю, критика в адрес Влаховича несправедлива»
11:04 · Италия. Серия А
Мальдини рассказал, почему «Милан» не подписал Дибалу
Все новости
Рекомендуем