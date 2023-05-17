Лаутаро Мартинес установил свой рекорд по количеству голов за сезон

Аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес забил единственный гол в матче своего «Интера» с «Миланом», это случилось в середине второй половины игры, приговорив «Милан» к поражению.

Как выяснилось, это был двадцать пятый гол Лаутаро в нынешнем сезоне с учетом всех турниров, что стало его личным рекордом - ранее он еще не забивал столько голов за миланский «Интер». Среди игроков, выступающих в итальянском чемпионате, больше забил только Виктор Осимхен из «Наполи» - двадцать восемь голов в общей сложности у нигерийского форварда.

Напомним, что Лаутаро Мартинес выступает за «Интер» с 2018 года.