Мальдини поставил «8» сезону «Милана»

Паоло Мальдини, технический директор «Милана», поставил оценку клубу за работу в заканчивающемся сезоне. По его мнению, «Милан» заслуживает восьмерки по итогам сезона, в котором ему не удалось выиграть трофеев, однако удалось выйти в полуфинал Лиги чемпионов.

- Какую я бы дал оценку сезону? Восьмерку. Мы еще не готовы структурно успешно выступать сразу в двух больших турнирах. Я говорил об этом прессе, руководство клуба также знает это обстоятельство. У нас много молодых, растущих игроков. «Интер» в своем развитии ушел на три года вперед от нас, - цитирует слова Паоло Мальдини pianetamilan.it.