«Чао» - с Пиоли распрощаются, если «Милан» не возьмёт четвёртое место в Серии А

После прошлогоднего чемпионского титула «Милан» начинал сезон с большими амбициями, но они не подтвердились по ходу нового сезона. Да, клуб прыгнул выше головы в Лиге чемпионов, но, учитывая сетку, был реальный шанс пройти в финал - но он был упущен бездарным образом, за два матча команда не смогла забить хотя бы гол «Интеру». Был проигран Суперкубок Италии, в Кубке страны «Милан» вылетел на стадии 1/8 финала, в чемпионате «Милан» идет пятым...

Как сообщает итальянское издание Tuttosport, если «Милан» пролетит мимо Лиги чемпионов, то есть не попадет в первую четверку Серии А, то Стефано Пиоли скажут «Чао», а вместо него пригласят другого тренера. Это может быть Антонио Конте либо кто-то другой.