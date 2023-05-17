Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» впервые в истории не смог забить «Интеру» в четырёх матчах кряду

17 Мая 2023 • 12:38 Комментировать

После прошлогодних обидных поражений в дерби (помните два гола Жиру за три минуты?!) футболисты «Интера» собрались и в этом году громят «Милан» во всех совместных матчах. А их за последние четыре месяца было ровно четыре.

Сперва «Интер» расправился 18 января с «Миланом» в Суперкубке Италии - 3:0. Затем, в начале февраля, последовала игра чемпионата - 1:0 в пользу подопечных Симоне Индзаги. А теперь прошли еще два матча полуфинала Лиги чемпионов - и «Милан» ни разу не сумел забить.

Сухая серия в миланском дерби для «Милана» равняется теперь четырем матчам - ранее такого в истории «россонери» никогда не было. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Мая
13:47 · Италия. Серия А
Лаутаро Мартинес установил свой рекорд по количеству голов за сезон
13:35 · Англия. Премьер-лига
«Челси» проявил интерес к Кварацхелии и Лоботке
13:03 · Италия. Серия А
Мальдини поставил «8» сезону «Милана»
12:51 · Италия. Серия А
«Чао» - с Пиоли распрощаются, если «Милан» не возьмёт четвёртое место в Серии А
12:41 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» и «Ливерпуль» нашли усиление в Серии А
12:38 · Италия. Серия А
«Милан» впервые в истории не смог забить «Интеру» в четырёх матчах кряду
12:35 · Англия. Премьер-лига
Пиоли: «Лигу чемпионов, скорее всего, выиграет победитель пары «Манчестер Сити» – «Реал» 4
12:16 · Англия. Премьер-лига
Дармиан: «Хочу поблагодарить «Манчестер Юнайтед», без этого клуба я бы не стал тем, кем являюсь»
12:03 · Германия. Бундеслига
«Рома» предложила Н'Дика контракт до 2027 года
11:38 · Англия. Премьер-лига
Ким Мин Джэ будет зарабатывать в «Манчестер Юнайтед» 9 миллионов евро в год
11:28 · Италия. Серия А
Мората: «Думаю, критика в адрес Влаховича несправедлива»
11:04 · Италия. Серия А
Мальдини рассказал, почему «Милан» не подписал Дибалу
11:00 · Италия. Серия А
Мората: «Милан» и «Рома» мной интересуются? Клянусь, ничего об этом не слышал»
10:51 · Италия. Серия А
Мората: «Ювентусу» нужно выйти в финал Лиги Европы, чтобы посвятить победу Погба»
10:46 · Италия. Серия А
Мората: «Если «Ювентус» не сможет выйти в финал Лиги Европы, я буду болеть за «Севилью»
Все новости
Рекомендуем