«Милан» впервые в истории не смог забить «Интеру» в четырёх матчах кряду

После прошлогодних обидных поражений в дерби (помните два гола Жиру за три минуты?!) футболисты «Интера» собрались и в этом году громят «Милан» во всех совместных матчах. А их за последние четыре месяца было ровно четыре.

Сперва «Интер» расправился 18 января с «Миланом» в Суперкубке Италии - 3:0. Затем, в начале февраля, последовала игра чемпионата - 1:0 в пользу подопечных Симоне Индзаги. А теперь прошли еще два матча полуфинала Лиги чемпионов - и «Милан» ни разу не сумел забить.

Сухая серия в миланском дерби для «Милана» равняется теперь четырем матчам - ранее такого в истории «россонери» никогда не было.