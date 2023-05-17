Известны детали травмы Мхитаряна

Хавбек миланского «Интера» Генрих Мхитарян получил повреждение по ходу вчерашнего матча ½ финала Лиги чемпионов против «Милана» (1:0). Из-за травмы армянский полузащитник был заменен.

Как информирует La Gazzetta dello Sport, полузащитник повредил четырехглавую мышцу левого бедра. Из-за травмы Генрих точно не сыграет в следующем матче «нерадзурри» против «Наполи». Встреча состоится 21 мая.

По итогам двухматчевого противостояния «Интер» прошел «Милан» и вышел в финал Лиги чемпионов. В решающем матче «нерадзурри» встретятся с «Манчестер Сити» или мадридским «Реалом».