Представитель Миранчука: «Пока в «Торино» не приняли решения по выкупу Алексея»

Мирко Левати, представитель полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, права на которого принадлежат «Аталанте», высказался о будущем 27-летнего футболиста.

Напомним, что если туринский клуб не выкупит Миранчука, то летом россиянину придётся вернуться в «Аталанту».

«Мы ждём ответ от «Торино». Пока они не приняли никакого решения по выкупу Алексея. Другие клубы по-прежнему проявляют интерес к игроку, но сейчас всё зависит от «Торино», — приводит слова Левати Sport24.

В текущем сезоне Миранчук провёл за «Торино» 28 матчей, забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 12 миллионов евро.