«Интер» согласовал с Чалханоглу новый контракт

Руководство миланского «Интера» планирует подписать новое трудовое соглашение с турецким полузащитником Хаканом Чалханоглу. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Как стало известно журналисту, стороны уже провели переговоры и согласовали новую сделку. Контракт между сторонами будет рассчитан до середины 2027 года. Срок действующего договора Хакана с «нерадзурри» истекает в июне следующего года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 29-летний полузащитник провел 31 поединок, в которых отметился тремя забитыми мячами и шестью голевыми передачами.