Бонуччи анонсировал завершение карьеры

Центральный защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи заявил о намерении завершить карьеру в следующем году.

«Когда я перестану играть в следующем году, то эра защиты в итальянском стиле закончится. Быть в одном ряду с такими легендами, как Мальдини, Каннаваро, Неста – это повод для гордости. Надеюсь, в будущем мы будем кумирами для молодежи», - передает слова футболиста пресс-служба «старой синьоры».

Срок действующего контракта 36-летнего защитника с туринским грандом рассчитан до середины следующего года.

В текущем сезоне чемпионата Италии Бонуччи провел 14 матчей, отметившись одним забитым мячом.