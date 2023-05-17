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Чемпионат Италии. Серия А

Президент «Интера»: «Индзаги - особенный тренер»

17 Мая 2023 • 07:19 Комментировать

Президент миланского «Интера» Стивен Чжан поделился мнением о главном тренере команды Симоне Индзаги.

«Я работал со многими тренерами, но хочу уверить вас, что Симоне – особенный. Индзаги всегда сохраняет спокойствие в любой ситуации. Это единственный наставник, который не заставляет меня покупать футболистов», - передает слова руководителя Tuttomercatoweb.

Напомним, что «Интер» вышел в финал Лиги чемпионов, победив в полуфинале «Милан» (2:0, 1:0).

Индзаги занял пост главного тренера «нерадзурри» в июне 2021 года. Его трудовое соглашение с клубом рассчитано до 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги Стивен Чжан
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