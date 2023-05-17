Чалханоглу: «Интер» заслуженно в финале Лиги чемпионов»

Полузащитник миланского «Интера» Хакан Чалханоглу обратился к футболистам «Милана» после полуфинального противостояния в Лиге чемпионов. «Нерадзурри» победили «россонери» по сумме двух матчей со счетом 3:0.

«Хочу поздравить «Милан», они проделали огромную работу. Это был тяжелый матч. Однако мы тоже хорошо проявили себя. Я очень рад. Дерби всегда трудны, однако считаю, что мы заслуженно выиграли и пробились в финал», - передает слова турецкого хавбека Sport Mediaset.

В финале Лиги чемпионов «Интер» встретится с победителем пары между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом». В первом матче была зафиксирована ничья со счетом 1:1.