​Отец Егора Пруцева – о «Базеле» и «Удинезе»: «Заинтересованность есть, но конкретных предложений нет»

Отец полузащитника «Црвены Звезды» Егора Пруцева, Игорь Пруцев, ответил на вопрос о правдивости слухов. Ранее 20-летнего футболиста связывали со швейцарским «Базелем» и итальянским «Удинезе».

«Нам с Егором никто официально ничего не предлагал. Ни я, ни он ничего не знаем об этой информации. Есть заинтересованность со стороны этих клубов, но конкретных предложений нет», - сказал Игорь Пруцев, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Отец футболиста также отметил, что сейчас Егор Пруцев думает только о своём нынешнем клубе, у которого недавно сменился тренер.

Егор Пруцев провёл за «Црвену Звезду» 10 матчей, в которых отдал один результативный пас на партнёра. Эксперты портала transfermarkt оценивают игрока в 600 тысяч евро.