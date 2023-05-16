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Чемпионат Италии. Серия А

​Отец Егора Пруцева – о «Базеле» и «Удинезе»: «Заинтересованность есть, но конкретных предложений нет»

16 Мая 2023 • 20:22 Комментировать

Отец полузащитника «Црвены Звезды» Егора Пруцева, Игорь Пруцев, ответил на вопрос о правдивости слухов. Ранее 20-летнего футболиста связывали со швейцарским «Базелем» и итальянским «Удинезе».

«Нам с Егором никто официально ничего не предлагал. Ни я, ни он ничего не знаем об этой информации. Есть заинтересованность со стороны этих клубов, но конкретных предложений нет», - сказал Игорь Пруцев, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Отец футболиста также отметил, что сейчас Егор Пруцев думает только о своём нынешнем клубе, у которого недавно сменился тренер.

Егор Пруцев провёл за «Црвену Звезду» 10 матчей, в которых отдал один результативный пас на партнёра. Эксперты портала transfermarkt оценивают игрока в 600 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Базель Удинезе Црвена Звезда Егор Пруцев трансферы футбола - лето 2023 Игорь Пруцев
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