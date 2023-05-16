«Идеальная замена для Бускетса» - «Барселона» настаивает на приобретении Амрабата

Марокканский опорник Софьян Амрабат прекрасно показал себя в ходе катарского чемпионата мира, снискав внимание самых престижных клубов мира. Правда, итальянская «Фиорентина» тут же объявила за него умопомрачительную цену, но сейчас, за год до истечения контракта, «фиалки» уже не столь наглы в своих финансовых запросах.

Как уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress, теперь «Фиорентина» готова уступить игрока за 25 миллионов евро. И это очень импонирует «Барселоне», так как в стане каталонского суперклуба рассматривают Амрабата как идеальную замену для уходящего Серхио Бускетса.