​«Милан» назвал сроки восстановления Беннасера

На прошлой неделе полузащитник Исмаэль Беннасер получил травму колена в начале первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Интера». Во вторник «Милан» выпустил пресс-релиз, в котором говорится о том, что Беннасер перенёс артроскопию правого колена. Клуб сообщает, что 25-летний алжирец пропустит примерно шесть месяцев. Таким образом, снова увидеть Беннасера на поле можно будет ближе к концу года.

В сезоне 2022/2023 Беннасер провёл за «Милан» 40 матчей. В них алжирский хавбек забил три гола и отдал два голевых паса на партнёров.

Во вторник «Милан» проведёт ответный полуфинал Лиги чемпионов против «Интера». Не пропустите текстовую трансляцию.