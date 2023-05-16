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Чемпионат Италии. Серия А

​«Милан» назвал сроки восстановления Беннасера

16 Мая 2023 • 15:51 Комментировать

На прошлой неделе полузащитник Исмаэль Беннасер получил травму колена в начале первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Интера». Во вторник «Милан» выпустил пресс-релиз, в котором говорится о том, что Беннасер перенёс артроскопию правого колена. Клуб сообщает, что 25-летний алжирец пропустит примерно шесть месяцев. Таким образом, снова увидеть Беннасера на поле можно будет ближе к концу года.

В сезоне 2022/2023 Беннасер провёл за «Милан» 40 матчей. В них алжирский хавбек забил три гола и отдал два голевых паса на партнёров.

Во вторник «Милан» проведёт ответный полуфинал Лиги чемпионов против «Интера». Не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Исмаэль Беннасер
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