Бывший игрок «Интера» Стефан Дальма в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от ответного полуфинала Лиги чемпионов с «Миланом». Напомним, в первом поединке «нерадзурри» выиграли со счётом 2:0.

«Хотелось бы, чтобы «Интер» играл сегодня также легко, как они играли в первом матче против «Милана», тогда никаких проблем не будет. На самом деле, игра будет очень трудной, «Милану» нужно будет рисковать, интересно, решится ли Пиоли со стартового свистка пойти вперёд большими силами или будет постепенно увеличивать давление. В любом случае, у «Интера» будут хорошие возможности убегать в контратаки. «Милану» придётся постоянно думать о том, что «Интер» в любой момент может поймать его на ошибке. Очень надеюсь, что моя бывшая команда не заставит серьёно нервничать и выйдет в финал», – сказал Дальма.