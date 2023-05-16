В «Торино» сообщили, когда вернётся Миранчук

В пресс-службе «Торино» ответили на вопрос о том, когда в состав команды вернется российский полузащитник Алексей Миранчук.

«Есть надежда, что Миранчук вернется в состав в воскресенье», - приводит слова представителей туринского клуба издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что у Алексея перелом пальца. Из-за этой травмы полузащитник не принял участия в поединке 35-го тура чемпионата Италии против «Вероны».

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 27-летний полузащитник провел 26 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами.