В «Торино» сообщили, когда вернётся Миранчук

В пресс-службе «Торино» ответили на вопрос о том, когда в состав команды вернется российский полузащитник Алексей Миранчук.
«Есть надежда, что Миранчук вернется в состав в воскресенье», - приводит слова представителей туринского клуба издание «Спорт-Экспресс».
Напомним, что у Алексея перелом пальца. Из-за этой травмы полузащитник не принял участия в поединке 35-го тура чемпионата Италии против «Вероны».
В нынешнем сезоне чемпионата Италии 27-летний полузащитник провел 26 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами.
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