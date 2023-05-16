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Чемпионат Италии. Серия А

В «Торино» рассказали о состоянии Миранчука

16 Мая 2023 • 11:24 Комментировать
Торино
...
Фиорентина
21.05 16:00

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти рассказал о состоянии российского полузащитника Алексея Миранчука, который сейчас восстанавливается от травмы.

«Восстанавливается, посмотрим в ближайшие дни», — приводит слова Ваньяти «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 27-летний Миранчук провёл за «Торино» 28 матчей, в которых забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Отметим, что в составе туринской команды российский футболист выступает на правах аренды, а принадлежит он «Аталанте».

После 35 туров итальянской Сери А «Торино» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 49 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Алексей Миранчук Давиде Ваньяти
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ТОРИНО ФИОРЕНТИНА
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