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Чемпионат Италии. Серия А

Конте может возглавить итальянский суперклуб

16 Мая 2023 • 10:56 Комментировать (1)

В «Милане» начали задумываться над отставкой нынешнего главного тренера команды Стефано Пиоли, об этом рапортуют журналисты Sportitalia. Руководство клуба недовольно результатами и готово рассмотреть кандидатуры других специалистов.

По сведениям источника, одним из главных фаворитов на месте главного тренера «Милана» является бывший наставник туринского «Ювентуса» и лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии «Милан» занимает пятое место в турнирной таблице. В Лиге чемпионов «россонери» вышли в полуфинал, где борются за путевку в финал с «Интером». В первом матче подопечные Пиоли потерпели поражение со счетом 0:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Антонио Конте
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Комментарии (1)
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One Live
16 Мая 2023 в 13:04
Зря они так с Пиоли! Потянут ли они требования Конте по трансферам?
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