Конте может возглавить итальянский суперклуб

В «Милане» начали задумываться над отставкой нынешнего главного тренера команды Стефано Пиоли, об этом рапортуют журналисты Sportitalia. Руководство клуба недовольно результатами и готово рассмотреть кандидатуры других специалистов.

По сведениям источника, одним из главных фаворитов на месте главного тренера «Милана» является бывший наставник туринского «Ювентуса» и лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии «Милан» занимает пятое место в турнирной таблице. В Лиге чемпионов «россонери» вышли в полуфинал, где борются за путевку в финал с «Интером». В первом матче подопечные Пиоли потерпели поражение со счетом 0:2.