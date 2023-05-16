Леау: «Хочу выиграть Лигу чемпионов и получить «Золотой мяч»

Португальский форвард «Милана» Рафаэл Леау поведал о своих целях на будущее.

«В футболе мои цели - выиграть Лигу чемпионов и получить «Золотой мяч».Где бы я хотел поиграть в будущем? Мне нравится Английская премьер-лига. Думаю, каждого футболиста привлекает этот чемпионат. Там очень серьезная конкуренция. Поэтому в будущем я бы хотел оказаться там», - передает слова нападающего Football-Italia.

Рафаэл играет за «россонери» с 2019 года. Срок контракта между сторонами рассчитан до середины следующего года. Трансферная стоимость португальца оценивается в 80 миллионов евро.