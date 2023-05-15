«Сампдория» едва-едва не обыграла «Эмполи»

35-й тур Серии А завершился матчем между «Сампдорией» и «Эмполи». Игра была более-менее равной, вылетающие в низший дивизион хозяева вполне могли хлопнуть дверью и обыграть противника. На 34-й минуте Алессандро Дзаноли стал автором практически победного гола, но перед самым финальным свистком Роберто Пикколи сравнял счет - 1:1.

Генуэзцы остаются на последнем месте, соперник - 14-й.