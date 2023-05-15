«Сампдория» едва-едва не обыграла «Эмполи»

35-й тур Серии А завершился матчем между «Сампдорией» и «Эмполи». Игра была более-менее равной, вылетающие в низший дивизион хозяева вполне могли хлопнуть дверью и обыграть противника. На 34-й минуте Алессандро Дзаноли стал автором практически победного гола, но перед самым финальным свистком Роберто Пикколи сравнял счет - 1:1.
Генуэзцы остаются на последнем месте, соперник - 14-й.
Протокол игры
|(1:0) Дзаноли Алессандро34'
|90'Пикколи Роберто (1:1)
Равалья Никола•Гюнтер Корай•Нюйтинк Брэм•Амионе Бруно 28'81' (Мурру Никола (81') •Дзаноли Алессандро•Ауджелло Томмазо•Уинкс Гарри•Ринкон Томас•Джуричич Филип• 59'Габбьядини Маноло• 77'Квальярелла Фабио66' (Ламмерс Сэм (66')
Викарио Гульельмо•Эбюэхи Тайронн•Валюкевич Себастьян32' (Исмайли Ардиан (32') •Луперто Себастьяно•Паризи Фабьяно• 85'Грасси Альберто 43'85' (Акпа-Акпро Жан-Даниэль (85') •Марин Рэзван•Бальданци Томмазо56' (Пьяца Марко (56') • 72'Хендерсон Лиам56' (Дестро Маттиа (56') •Камбьяги Николо 75'85' (Пикколи Роберто (85') •Капуто Франческо
15 мая. Стадион "Луиджи Феррарис".
Бан пользователя