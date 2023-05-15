Капуто проводит свой 100-й матч в Серии А

Заключительным матчем тридцать пятого тура итальянского чемпионата стала игра в Генуе, где уже оформившая вылет из Серии А «Сампдория» принимает «Эмполи». Для нападающего гостей Франческо Капуто, имеющего за своими плечами и выступления в итальянской сборной, это уже сотый матч в высшей лиге итальянского футбола.

Любопытно, что значительную часть из них он провел в «Сампдории», за которую выступал до перехода в «Эмполи». В составе итальянской сборной Капуто провел два матча.

Следить за событиями матча между «Сампдорией» и «Эмполи» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.