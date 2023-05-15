Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Капуто проводит свой 100-й матч в Серии А

15 Мая 2023 • 23:37 Комментировать
Сампдория
1:1
Эмполи
окончен

Заключительным матчем тридцать пятого тура итальянского чемпионата стала игра в Генуе, где уже оформившая вылет из Серии А «Сампдория» принимает «Эмполи». Для нападающего гостей Франческо Капуто, имеющего за своими плечами и выступления в итальянской сборной, это уже сотый матч в высшей лиге итальянского футбола.

Любопытно, что значительную часть из них он провел в «Сампдории», за которую выступал до перехода в «Эмполи». В составе итальянской сборной Капуто провел два матча.

Следить за событиями матча между «Сампдорией» и «Эмполи» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Эмполи Сампдория Франческо Капуто
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Сампдория Сампдория
Эмполи Эмполи
1
1
2.70 3.35 2.70
Видео
Все матчи
Новости
15 Мая
23:45 · Италия. Серия А
«Сампдория» едва-едва не обыграла «Эмполи»
23:37 · Италия. Серия А
Капуто проводит свой 100-й матч в Серии А
23:16 · Италия. Серия А
Юрич провёл свой 200-й матч в качестве наставника в Серии А
22:57 · Италия. Серия А
Агент Погба высказалась о травме футболиста, из-за которой он, вероятно, пропустит остаток сезона
22:46 · Россия. Премьер-лига
В «Вероне» высказались о словах агента Гюнтера про переход в «Спартак»
20:34 · Россия. Премьер-лига
Корай Гюнтер станет игроком «Спартака» 1
19:40 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Головина и Миранчука нужно вызвать в сборную на матч с Камеруном»
17:25 · Италия. Серия А
Пальюка считает, что «Милан» сможет попасть в Лигу чемпионов
16:54 · Италия. Серия А
Пальюка: «Милан» заставит заплатить дорогую цену за свою шкуру»
16:17 · Италия. Серия А
Иммобиле желает успеха Симоне Индзаги
15:49 · Англия. Премьер-лига
Ким Мин Джэ решил перейти в «Манчестер Юнайтед» 7
15:35 · Италия. Серия А
Пиоли: «Леау в порядке, он готов сыграть с «Интером»
14:38 · Италия. Серия А
Балотта: «Симоне Индзаги - недооценённый тренер»
14:25 · Италия. Серия А
Ачерби: «Если мы не пройдём завтра «Милан», это будет катастрофа»
14:03 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги: «Несмотря на 2:0 в первом матче, «Милан» – это всегда грозный соперник»
Все новости
Рекомендуем