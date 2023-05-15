Юрич провёл свой 200-й матч в качестве наставника в Серии А

Клуб российского полузащитника Алексея Миранчука, «Торино», в тридцать пятом туре итальянского чемпионата переиграл в гостях «Верону». Это получилось благодаря голу Николы Влашича, хорватского футболиста клуба. Для его соотечественника Ивана Юрича этот матч стал юбилейным, 200-м в качестве наставника клуба Серии А.

Разумеется, поработал он и в других клубах - в частности, в «Дженоа» и «Вероне». Большая часть из этих 200 матчей была проведена у руля именно этих клубов, так как с «Торино» Юрич работает относительно недавно - с 2021 года.

В следующем туре «Торино» примет дома «Фиорентину».