Агент Погба высказалась о травме футболиста, из-за которой он, вероятно, пропустит остаток сезона

Агент 30-летнего полузащитника туринского «Ювентуса» Поля Погба, Рафаэла Пимента, высказалась о травме футболиста, которую он получил в матче 35-го тура чемпионата Италии против «Кремонезе» (2:0).

«Такое бывает. Это случилось вчера, но, к счастью, ничего серьёзного не произошло. Поль уже восстанавливается от повреждения», - приводит слова агента Tuttomercatoweb.

Француз получил повреждение на 23-й минуте матча и покидал поле в слезах.

Стоит отметить, что Погба появился на поле в составе туринского клуба с первых минут впервые за год.

«Ювентус» за три тура до конца чемпионата располагается на второй строчке в турнирной таблице.