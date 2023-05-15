Пальюка считает, что «Милан» сможет попасть в Лигу чемпионов

Несмотря на то, что в предыдущем туре итальянского чемпионата «Милан» потерпел очередное поражение, пропустив два мяча от «Специи», бывший вратарь итальянской сборной Джанлука Пальюка уверен, что клуб все-таки попадет в зону Лиги чемпионов. Слабым звеном в этой борьбе Пальюка видит «Лацио».

- Я думаю, что «Милан» в итоге попадёт в Лигу чемпионов. Наверное, «Рома» тоже могла бы побороться за нее, но она сражается в Лиге Европы. «Наполи», «Ювентус», «Милан» и «Интер» представят Италию в Лиге чемпионов в следующем сезоне, цитирует слова Пальюки итальянское новостное агентство ITASportPress.