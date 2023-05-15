Балотта: «Симоне Индзаги - недооценённый тренер»

Бывший голкипер римского «Лацио» Марко Балотта считает, что общественность недооценивает Симоне Индзаги, наставника «Интера». Миланский клуб может выбраться в финал Лиги чемпионов, причем он практически в одном шаге от этого. Балотта нахваливает Индзаги.

- Симоне очень сильно недооценен как тренер. Он многое выиграл уже в своей карьере. Суперкубок Италии, Кубок Италии, а теперь может выиграть и Лигу чемпионов. вероятность этого - 50 на 50, в финале всегда такие шансы, какие бы там ни сражались команды, - цитирует слова итальянское новостное агентство ITASportPress.