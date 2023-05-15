Баллотта: «Мой «Лацио» был лучше нынешнего»

Бывший вратарь римского «Лацио» Марко Баллотта заявил, что прекрасно помнит чемпионский титул клуба, последний на данный момент. Он случился 14 мая 2000 года - в этот день «орлы» переиграли со счетом 3:0 «Реджину», а «Перуджа» сенсационно обыграла «Ювентус» и лишила туринцев чемпионского титула.

- Это была особая победа. Мы победили, а «Ювентус» еще играл второй тайм игры с «Перуджей». Я помню, что второй тайм того матча слушал по радио, с большим ажиотажем. Когда «Перуджа» забила, мы все взорвались от радости. Тот «Лацио» был другим, совсем другим, нежели нынешний. Лучше, - цитирует Баллотту итальянское новостное агентство ITASportPress.