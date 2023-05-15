Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Баллотта: «Мой «Лацио» был лучше нынешнего»

15 Мая 2023 • 13:17 Комментировать

Бывший вратарь римского «Лацио» Марко Баллотта заявил, что прекрасно помнит чемпионский титул клуба, последний на данный момент. Он случился 14 мая 2000 года - в этот день «орлы» переиграли со счетом 3:0 «Реджину», а «Перуджа» сенсационно обыграла «Ювентус» и лишила туринцев чемпионского титула.

- Это была особая победа. Мы победили, а «Ювентус» еще играл второй тайм игры  с «Перуджей». Я помню, что второй тайм того матча слушал по радио, с большим ажиотажем. Когда «Перуджа» забила, мы все взорвались от радости. Тот «Лацио» был другим, совсем другим, нежели нынешний. Лучше, - цитирует Баллотту итальянское новостное агентство ITASportPress.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Марко Балотта
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
15.05.23 в 21:45
Сампдория Сампдория
Эмполи Эмполи
2.70 3.35 2.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Мая
13:17 · Италия. Серия А
Баллотта: «Мой «Лацио» был лучше нынешнего»
11:31 · Англия. Премьер-лига
«Челси» предлагал «Милану» двух своих футболистов в обмен на Леау
09:04 · Англия. Премьер-лига
«Челси» принял решении по Закарии
02:34 · Италия. Серия А
Погба пропустит остаток сезона слухи
02:01 · Англия. Премьер-лига
Зелиньски: «У меня были предложения из АПЛ, но я чувствовал, что должен остаться в «Наполи»
01:38 · Италия. Серия А
Паредес: «Ювентус» подходит к матчу с «Севильей» в отличной форме»
00:41 · Италия. Серия А
Аллегри прокомментировал новую травму Погба
00:25 · Италия. Серия А
Аллегри назвал цель «Ювентуса» на следующий сезон 1
00:17 · Италия. Серия А
«Интер» заработал 4500-е очко в Серии А 3
14 Мая
23:47 · Италия. Серия А
Бремер – самый результативный центральный защитник Серии А
23:43 · Италия. Серия А
«Ювентус» уверенно разделался с «Кремонезе» 8
23:39 · Италия. Серия А
Моуринью рассказал о состоянии Дибалы и Вейналдума
23:20 · Италия. Серия А
Моуринью выставил самый молодой стартовый состав за всё время работы в Италии
22:56 · Италия. Серия А
Бобан: «Леау – отличный игрок, у него всё впереди»
22:35 · Италия. Серия А
Погба впервые за ровно семь лет начал матч Серии А в стартовом составе
Все новости
Рекомендуем