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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» заработал 4500-е очко в Серии А

15 Мая 2023 • 00:17 Комментировать (2)

Успешно для миланского «Интера» завершился матч очередного тура Серии А с «Сассуоло» - миланцы забили четыре мяча, хотя и пропустили два, чуть пощекотав нервы своим поклонникам. Как оказалось, заработанные три очка позволили «Интеру» преодолеть рубеж в 4500 очков за все время выступлений в Серии А.

Напомним, что клуб девятнадцать раз становился обладателем чемпионского титула в Серии А, в том числе и в 2021 году - в последний на данный момент раз. В следующем туре «Интеру» предстоит сразиться в гостях с уже оформившим чемпионский титул «Наполи», это случится двадцать первого мая. 

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Интер Милан Сассуоло
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Комментарии (2)
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Juventissimo
15 Мая 2023 в 00:56
1. Ювентус (Турин) 3075 1695 828 552 5384 - 2898 5913
2. Интер (Милан) 3113 1565 853 695 5284 - 3206 5548
3. Милан (Милан) 3054 1483 892 679 5002 - 3140 5341

игры - выигрыши - ничьи - проигрыши - забитые\пропущенные мячи - очки
Juventissimo
15 Мая 2023 в 00:51
Странно. Статистика Серии А говорит о других цифрах. У Интера 5548 очков в Серии А.
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