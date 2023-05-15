«Интер» заработал 4500-е очко в Серии А

Успешно для миланского «Интера» завершился матч очередного тура Серии А с «Сассуоло» - миланцы забили четыре мяча, хотя и пропустили два, чуть пощекотав нервы своим поклонникам. Как оказалось, заработанные три очка позволили «Интеру» преодолеть рубеж в 4500 очков за все время выступлений в Серии А.

Напомним, что клуб девятнадцать раз становился обладателем чемпионского титула в Серии А, в том числе и в 2021 году - в последний на данный момент раз. В следующем туре «Интеру» предстоит сразиться в гостях с уже оформившим чемпионский титул «Наполи», это случится двадцать первого мая.