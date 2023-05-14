Моуринью рассказал о состоянии Дибалы и Вейналдума

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился сведениями о травмированных игроках команды.

После воскресного матча Серии А, в котором римляне поделили очки с «Болоньей» (0:0), журналисты поинтересовались у Моуринью о ситуации в лазарете в преддверии ответного матча 1/2 финала Лиги Европы против леверкузенского «Байера».

«Вейналдум уже набрал форму – сегодня он был готов отыграть 60-65 минут. Мне пришлось заменить его раньше, чтобы не тратить лишний слот для замены после травмы Челика. Что касается самого Челика, то его участие в матче с «Байером» под вопросом, относительно Дибалы также есть очень большие сомнения», – поведал в послематчевом интервью Моуринью.