Моуринью выставил самый молодой стартовый состав за всё время работы в Италии

В матче тридцать пятого тура итальянского чемпионата «Рома» съездила в госте к «Болонье», но не смогла там выиграть - 0:0. На этот матч главный тренер римского клуба, Жозе Моуринью, выставил самый молодой стартовый состав за все время пребывания в клубе, средний его возраст составил 25 лет и 34 дня.

Такого молодого состава ранее Моуринью не выставлял, в том числе и в бытность свою наставником миланского «Интера», с которым в сезоне 2009/2010 он сумел сделать «требл» - выиграл чемпионат и кубок Италии, а увенчал это дело победой в Лиге чемпионов.

В следующем туре «Рома» примет дома «Салернитану».